Анализ слов: Далеко, тихо, ясно
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Анализ слов: Далеко, тихо, ясно
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Далеко- наречие, 3 слога, Тихо- наречие, 2 слога Ясно- наречие, 2 слога
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