К данным именам сущ подбери имен прилага повидло,,,,,,, путь,,,, туфля,,,,, прорубь,,,,, фасоль,,,,, тюль,,,, полотенце,,,,, фамилия,,,,,, картофель,,,,, томат,,,,,,,
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К данным именам сущ подбери имен прилага повидло,,,,,,, путь,,,, туфля,,,,, прорубь,,,,, фасоль,,,,, тюль,,,, полотенце,,,,, фамилия,,,,,, картофель,,,,, томат,,,,,,,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повидло земляничное путь трудный прорубь глубокая фасоль стручковая тюль новый полотенце банное фамилия знаменитая картофель семенной томат красный
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