Со словами фломастеры компьютер Придумай и запиши по одному предложению как буде?? действовать?
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Со словами фломастеры компьютер Придумай и запиши по одному предложению как буде?? действовать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маше подарили набор разноцветных фломастеров( дополнение). Компьютер - важная вещь в жизни людей (подлежащие)
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