Правильно ли это решение?

Математика
Правильно ли это решение?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, это правильное решение
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