Чуткий это признак предмета?

Русский язык
Чуткий это признак предмета?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, чуткий- это прилагательное, или признак предмета
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