Помогите пожалуйста решить задачу! Мастерская сшила 8 одинаковых пальто и несколько одинаковых костюмов, потратив всего 61 м материи. На каждое пальто расходовалось по 3 м 25 см материи, а на каждый костюм - на 25 см больше, ч...

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу! Мастерская сшила 8 одинаковых пальто и несколько одинаковых костюмов, потратив всего 61 м материи. На каждое пальто расходовалось по 3 м 25 см материи, а на каждый костюм - на 25 см больше, чем на пальто. Сколько костюмов сшила мастерская? Помогите! Желательно что бы было все понятно))

Автор: Гость