Помогите пожалуйста решить задачу! Мастерская сшила 8 одинаковых пальто и несколько одинаковых костюмов, потратив всего 61 м материи. На каждое пальто расходовалось по 3 м 25 см материи, а на каждый костюм - на 25 см больше, ч...

Математика
Помогите пожалуйста решить задачу! Мастерская сшила 8 одинаковых пальто и несколько одинаковых костюмов, потратив всего 61 м материи. На каждое пальто расходовалось по 3 м 25 см материи, а на каждый костюм - на 25 см больше, чем на пальто. Сколько костюмов сшила мастерская? Помогите! Желательно что бы было все понятно))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8*325=2600см(26м)-потратили на 8 пальто.2)325+25=350см(3м 50см)-идёт на один костюм.3)61-26=35м(3500см)-потратили на все костюмы.4)3500:350=10костюмов-сшили всего. Ответ:10 костюмов
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