Помогите пожалуйста решить задачу! Мастерская сшила 8 одинаковых пальто и несколько одинаковых костюмов, потратив всего 61 м материи. На каждое пальто расходовалось по 3 м 25 см материи, а на каждый костюм - на 25 см больше, ч...
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу! Мастерская сшила 8 одинаковых пальто и несколько одинаковых костюмов, потратив всего 61 м материи. На каждое пальто расходовалось по 3 м 25 см материи, а на каждый костюм - на 25 см больше, чем на пальто. Сколько костюмов сшила мастерская? Помогите! Желательно что бы было все понятно))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8*325=2600см(26м)-потратили на 8 пальто.2)325+25=350см(3м 50см)-идёт на один костюм.3)61-26=35м(3500см)-потратили на все костюмы.4)3500:350=10костюмов-сшили всего. Ответ:10 костюмов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите, пожалуйста! На цифры которые написаны ручкой можете не обращать особого внимания(сам пытался сделать:)) Первый правильный ответ- лучший!
Математика
Номер 5 у какого прямоугольника площадь а три раза меньше,чем у голубого квадрата ? у какого в четыре раза больше? у какого в три раза больше? но...