Какие из семи чудес мира были созданы на территории современной Греции? (Их двое)

История
Какие из семи чудес мира были созданы на территории современной Греции? (Их двое)
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Гость:
Статуя Зевса, храм Артемиды
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