Суффикс в слове лошадушка

Русский язык
Суффикс в слове лошадушка
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лошадушка - суффикс ушк.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Можно номер 7 и 10 очень надо))
Ответить
Математика
2 задание очень нужно!!!!!!!
Ответить
Физика
Как доказать что свет распростроняется прямолинейно?
Ответить
Русский язык
Со словами фломастеры компьютер Придумай и запиши по одному предложению как буде?? действовать?
Ответить
Информатика
Составьте программу поиска чаще всего встречающегося элемента массива С(М,М).
Ответить