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Суффикс в слове лошадушка
Русский язык
Суффикс в слове лошадушка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лошадушка - суффикс ушк.
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