Помогите, пожалуйста. Очень надо :( 2^log_3_6 * x ^log_3_2 = 8

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Не могу сделать фото. Попробую объяснить. Хотя в этих условиях это сложно 2∧㏒∨3(6)*х∧㏒∨3(2)=8 2∧(㏒∨3(2)+㏒∨3(3))*х∧㏒∨3(2)=8 2∧㏒∨3(2)*2*х∧㏒∨3(2)=8 2∧㏒∨3(2)*х∧㏒∨3(2)=4 (2х)∧㏒∨3(2)=3∧㏒∨3(4) применили основное логарифмическое тождество (2х)∧㏒∨3(2)=3∧2*㏒∨3(2) (2х)∧㏒∨3(2)=9∧㏒∨3(2) Если показатели в равенстве одинаковы, то и основание одинаково, т.е. 2х=9 х=4,5 Переведите аккуратно символы в знаки. Думаю разберётесь