Килограмм картофеля 15 руб. килограмм капусты 25 руб. от килограмм моркови 18 руб. хозяйка купила четыре целых восемь десятых килограмма картофеля две целых четыре сотах килограмма капусты и одну целых пять десятых килограмма м...

Математика

Килограмм картофеля 15 руб. килограмм капусты 25 руб. от килограмм моркови 18 руб. хозяйка купила четыре целых восемь десятых килограмма картофеля две целых четыре сотах килограмма капусты и одну целых пять десятых килограмма моркови сколько он должна заплатить за покупку

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