Как доказать что свет распростроняется прямолинейно?
Физика
Как доказать что свет распростроняется прямолинейно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Если между глазом и каким-нибудь источником света поместить непрозрачный предмет, то источник света мы не увидим. 2) Прямолинейностью распространения света в однородной среде также объясняется образование тени.
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