Внутри плотно закупоренной бутылки находится гелий при температуре Т1 = 350 Ки давл??нии р1, равном атмосферному. До какой температуры нагрелся газ, если при давлении р2 = 150 кПа пробка вылетела? С какой силой газ давил на про...

Физика

Внутри плотно закупоренной бутылки находится гелий при температуре Т1 = 350 Ки давл??нии р1, равном атмосферному. До какой температуры нагрелся газ, если при давлении р2 = 150 кПа пробка вылетела? С какой силой газ давил на пробку в момент ее вылета? Сечение пробкиS = 3,5 см2.

Автор: Гость