Внутри плотно закупоренной бутылки находится гелий при температуре Т1 = 350 Ки давл??нии р1, равном атмосферному. До какой температуры нагрелся газ, если при давлении р2 = 150 кПа пробка вылетела? С какой силой газ давил на про...
Физика
Внутри плотно закупоренной бутылки находится гелий при температуре Т1 = 350 Ки давл??нии р1, равном атмосферному. До какой температуры нагрелся газ, если при давлении р2 = 150 кПа пробка вылетела? С какой силой газ давил на пробку в момент ее вылета? Сечение пробкиS = 3,5 см2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Газ нагревался изохорно (V = const), значит верно соотношение p1/T1 = p2/T2; T2 = p2/p1*T1 = 525 К Сила давления газа на пробку равна F = p2*S = 52,5 Н Ответы: T2 = 525 и F = 52,5 Н
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