Напиши правильни речення Giraffes ----- have got

Английский язык
Напиши правильни речення Giraffes ----- have got
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Giraffes have got long necks.
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