Для определения всхожести семян посеяли горох.Из 250 посеянних горошин взошло 170.Какой процент горошин дал всходы (процент всхожести) помогите решить в трёх вариантах!!!!!
Математика
Для определения всхожести семян посеяли горох.Из 250 посеянних горошин взошло 170.Какой процент горошин дал всходы (процент всхожести) помогите решить в трёх вариантах!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
250-100% 170-х% х=170*100:250=68%
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