Как решить задачу по математике у Винни-Пуха в погребе стоят бочонке с липовым и г??ечишный мёд в ней 95 кг мёда причём гречишного мёда на 15 кг меньше чем Ripple каждый бочонков мещает 5 кг сколько бочонков сливы мода в погреб...
Математика
Как решить задачу по математике у Винни-Пуха в погребе стоят бочонке с липовым и г??ечишный мёд в ней 95 кг мёда причём гречишного мёда на 15 кг меньше чем Ripple каждый бочонков мещает 5 кг сколько бочонков сливы мода в погребе Винни-Пуха сколько с гречишный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
95-15=80 кг -было бы меда, если бы было поровну80/2=40 кг - грешичного
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для определения всхожести семян посеяли горох.Из 250 посеянних горошин взошло 170.Какой процент горошин дал всходы (процент всхожести) помогите реш...
Русский язык
Физика
Внутри плотно закупоренной бутылки находится гелий при температуре Т1 = 350 Ки давл??нии р1, равном атмосферному. До какой температуры нагрелся газ...
Английский язык