Как решить задачу по математике у Винни-Пуха в погребе стоят бочонке с липовым и г??ечишный мёд в ней 95 кг мёда причём гречишного мёда на 15 кг меньше чем Ripple каждый бочонков мещает 5 кг сколько бочонков сливы мода в погреб...

Математика

Как решить задачу по математике у Винни-Пуха в погребе стоят бочонке с липовым и г??ечишный мёд в ней 95 кг мёда причём гречишного мёда на 15 кг меньше чем Ripple каждый бочонков мещает 5 кг сколько бочонков сливы мода в погребе Винни-Пуха сколько с гречишный

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