Как решить задачу по математике у Винни-Пуха в погребе стоят бочонке с липовым и г??ечишный мёд в ней 95 кг мёда причём гречишного мёда на 15 кг меньше чем Ripple каждый бочонков мещает 5 кг сколько бочонков сливы мода в погреб...

Математика
Как решить задачу по математике у Винни-Пуха в погребе стоят бочонке с липовым и г??ечишный мёд в ней 95 кг мёда причём гречишного мёда на 15 кг меньше чем Ripple каждый бочонков мещает 5 кг сколько бочонков сливы мода в погребе Винни-Пуха сколько с гречишный
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
95-15=80 кг -было бы меда, если бы было поровну80/2=40 кг - грешичного

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Непонятные слова из сказки Никита 5 класс помогите зараниее спасибо
Ответить
Математика
Для определения всхожести семян посеяли горох.Из 250 посеянних горошин взошло 170.Какой процент горошин дал всходы (процент всхожести) помогите реш...
Ответить
Русский язык
Анализ слов: Далеко, тихо, ясно
Ответить
Физика
Внутри плотно закупоренной бутылки находится гелий при температуре Т1 = 350 Ки давл??нии р1, равном атмосферному. До какой температуры нагрелся газ...
Ответить
Английский язык
Напиши правильни речення Giraffes ----- have got
Ответить