В магазине продали 28 кг помидоров а огурцов в 4 раза меньше .Сколько кг овощей прод??ли в магазине
Математика
В магазине продали 28 кг помидоров а огурцов в 4 раза меньше .Сколько кг овощей прод??ли в магазине
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28+(28:4)=28+7=35 кг овощей продали.
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