В магазине продали 28 кг помидоров а огурцов в 4 раза меньше .Сколько кг овощей прод??ли в магазине

Математика

В магазине продали 28 кг помидоров а огурцов в 4 раза меньше .Сколько кг овощей прод??ли в магазине

Автор: Гость