Решение задачи один самолет пролетает за одну 4 часа 80 километров а другой за одну 8 часов 50 километров на сколько километров один самолет пролетает в час больше другого
Математика
Решение задачи один самолет пролетает за одну 4 часа 80 километров а другой за одну 8 часов 50 километров на сколько километров один самолет пролетает в час больше другого
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Гость:
Держи) думаю тут все понятно
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