Решение задачи один самолет пролетает за одну 4 часа 80 километров а другой за одну 8 часов 50 километров на сколько километров один самолет пролетает в час больше другого

Математика

Решение задачи один самолет пролетает за одну 4 часа 80 километров а другой за одну 8 часов 50 километров на сколько километров один самолет пролетает в час больше другого

Автор: Гость