В треугольнике авс ас=все=38, угол с =30°. найти высоту аh. помогите пожалуйста)))))
Геометрия
В треугольнике авс ас=все=38, угол с =30°. найти высоту аh. помогите пожалуйста)))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В треугольнике АНС ,угол Н=90. С=30. значит А= (90-30)=60. ПРАВИЛО:напротив угла в 30 градусов,лежит сторона равная половине гипотенузы. соответственно, 1\2 АС. Ответ:19
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