Загадки где встречаются не с глаголами пишуться раздельно 5 загадок

Русский язык
Загадки где встречаются не с глаголами пишуться раздельно 5 загадок
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не лает, не кусает, а в дом не пускает. (Замок)Из какого ковша не пьют, не едят, А только на него глядят? (Созвездие Большая Медведица)Всех я вовремя бужу, Хоть часов не завожу. (Петух)Был ребёнок –  Не знал пелёнок, Стал стариком –  Сто пелёнок на нём. (Капуста)Кто ни разу шага не сделал? (Воробей) 

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В треугольнике авс ас=все=38, угол с =30°. найти высоту аh. помогите пожалуйста)))))
Ответить
Математика
Отцу 45 а сыну 17 лет.Сколько лет тому назад возраст отца был больше возраста сына в 3 раза ?с решением
Ответить
Математика
Решение задачи один самолет пролетает за одну 4 часа 80 километров а другой за одну 8 часов 50 километров на сколько километров один самолет пролет...
Ответить
Математика
Номер 5 пожалуйста мне срочно! !
Ответить
Русский язык
Помогите срочно нужно слово от которого образованы данные слова РАСКИДИСТЫЙ Л??СНЫХ БЕЗДОННЫЕ
Ответить