Загадки где встречаются не с глаголами пишуться раздельно 5 загадок

Гость: Гость:

Не лает, не кусает, а в дом не пускает. (Замок)Из какого ковша не пьют, не едят, А только на него глядят? (Созвездие Большая Медведица)Всех я вовремя бужу, Хоть часов не завожу. (Петух)Был ребёнок – Не знал пелёнок, Стал стариком – Сто пелёнок на нём. (Капуста)Кто ни разу шага не сделал? (Воробей)