Расстояние между ферганой и кокандом 170км из этих городов на встречу друг другу выехали 2мотоциклиста. первый проехал 10часть, второй 5часть всего пути произошла ли встреча этих мотоциклистов?если нет то на каком растоянии они...

Математика

Расстояние между ферганой и кокандом 170км из этих городов на встречу друг другу выехали 2мотоциклиста. первый проехал 10часть, второй 5часть всего пути произошла ли встреча этих мотоциклистов?если нет то на каком растоянии они находятся друг от друга.

Автор: Гость