ПОМОГИТЕ, УМОЛЯЮ! Найти стороны равнобедренного треугольника, если его периметр равен 25 см, одна сторона больше другой на 4 см., один из внешних углов острый.

Геометрия

ПОМОГИТЕ, УМОЛЯЮ! Найти стороны равнобедренного треугольника, если его периметр равен 25 см, одна сторона больше другой на 4 см., один из внешних углов острый.

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