ПОМОГИТЕ, УМОЛЯЮ! Найти стороны равнобедренного треугольника, если его периметр равен 25 см, одна сторона больше другой на 4 см., один из внешних углов острый.

Геометрия
ПОМОГИТЕ, УМОЛЯЮ! Найти стороны равнобедренного треугольника, если его периметр равен 25 см, одна сторона больше другой на 4 см., один из внешних углов острый.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+x+y=25 x+4=y x+x+x+4=25 3x+4=25 3x=21 x=7 y=7+4=11 Ответ:7,7,11
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