10г уксусной кислоты + гексановый спирт. Назвать полученное вещество, определить ??го массу, привести по одной формуле гамолога и изомера, назвать их. Определить область применения полученного вещества.
Химия
10г уксусной кислоты + гексановый спирт. Назвать полученное вещество, определить ??го массу, привести по одной формуле гамолога и изомера, назвать их. Определить область применения полученного вещества.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10g xg CH3COOH+C5H11OH=CH3COOC5H11+H2O 60g 106g x=10·106/60=17.66g Применение: пентилацетат применяется-в органическом синтезе, лабораторной практике, как растворитель органических соединений
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