10г уксусной кислоты + гексановый спирт. Назвать полученное вещество, определить ??го массу, привести по одной формуле гамолога и изомера, назвать их. Определить область применения полученного вещества.

Химия

10г уксусной кислоты + гексановый спирт. Назвать полученное вещество, определить ??го массу, привести по одной формуле гамолога и изомера, назвать их. Определить область применения полученного вещества.

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