Помогите номер 3 и 4
Алгебра
Помогите номер 3 и 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно 216 превратить в 6 в 3 степени потом 6 в 3 переносим на верх 2 действие будет таки 6^x+3=6^-3 и x+3=-3: x=0
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