Найти значение выражения 12 7/12-4 1/8-4 1/3

Математика
Найти значение выражения 12 7/12-4 1/8-4 1/3
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