1)Она прижилась у человека, и радует его чудесным пением во все времена года.Почему здесь не нужна запятая?2)Почему же канарейка, а не какая-нибудь весёлка, например?Почему после слова весёлка стоит запятая?3)Родина птицы - Кан...
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1)Она прижилась у человека, и радует его чудесным пением во все времена года.Почему здесь не нужна запятая?2)Почему же канарейка, а не какая-нибудь весёлка, например?Почему после слова весёлка стоит запятая?3)Родина птицы - Канарские острова.Почему здесь стоит тире?4)Англичане сумели вывести канареек самых разных расцветок, например, оранжево-красную с темно-зелеными крыльями, гигантских манчестерских.Почему здесь стоят две запятые?5)у нас-это какое местоимение.6)все- это какое местоимение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Т.к. это простое предложение. 2)перед словом "например" всегда ставиться запятая 3)родина - это подлежащее(сущ, Им.п.) острова-сказуемое(сущ.Им.п.) 4)перед и после словом "например" всегда ставиться запятая 5)это личное местоимение -МЫ во мн числе и в родительном падеже 6)это определительное местоимение.
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