1)Она прижилась у человека, и радует его чудесным пением во все времена года.Почему здесь не нужна запятая?2)Почему же канарейка, а не какая-нибудь весёлка, например?Почему после слова весёлка стоит запятая?3)Родина птицы - Кан...

Русский язык

1)Она прижилась у человека, и радует его чудесным пением во все времена года.Почему здесь не нужна запятая?2)Почему же канарейка, а не какая-нибудь весёлка, например?Почему после слова весёлка стоит запятая?3)Родина птицы - Канарские острова.Почему здесь стоит тире?4)Англичане сумели вывести канареек самых разных расцветок, например, оранжево-красную с темно-зелеными крыльями, гигантских манчестерских.Почему здесь стоят две запятые?5)у нас-это какое местоимение.6)все- это какое местоимение.

Автор: Гость