В организации имеется 3 различных вакантных должности, на которые претендуют 15 ка??дидатов. Сколько вариантов заполнения вакантных должностей возможно, если каждый кандидат соответствует любой из 3-х должностей?
Математика
В организации имеется 3 различных вакантных должности, на которые претендуют 15 ка??дидатов. Сколько вариантов заполнения вакантных должностей возможно, если каждый кандидат соответствует любой из 3-х должностей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
210*15=3150-вариации.так как с одним кандидатом может быть 210 комбинаций.А с 15-3150
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