В организации имеется 3 различных вакантных должности, на которые претендуют 15 ка??дидатов. Сколько вариантов заполнения вакантных должностей возможно, если каждый кандидат соответствует любой из 3-х должностей?

Математика

В организации имеется 3 различных вакантных должности, на которые претендуют 15 ка??дидатов. Сколько вариантов заполнения вакантных должностей возможно, если каждый кандидат соответствует любой из 3-х должностей?

Автор: Гость