1 Определите к какому типу речи относитя текст в стране невыученных уроков.

Русский язык
1 Определите к какому типу речи относитя текст в стране невыученных уроков.
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Автор: Гость
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Гость:
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