Решите задачу .Асет занимается лёгкой атлетикой.У него 2 тренировки в день.Сколько тренировок у него будет за 3 летних месяца?

Математика
Решите задачу .Асет занимается лёгкой атлетикой.У него 2 тренировки в день.Сколько тренировок у него будет за 3 летних месяца?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3 месяца= 92 дня 92*2=184тренировки
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