Решите задачу .Асет занимается лёгкой атлетикой.У него 2 тренировки в день.Сколько тренировок у него будет за 3 летних месяца?

Математика

Решите задачу .Асет занимается лёгкой атлетикой.У него 2 тренировки в день.Сколько тренировок у него будет за 3 летних месяца?

Автор: Гость