1.Какие течения проходят вдоль берегов Антарктиды. 2.Что служит причиной образования стоковых ветров. Помогите пожалуйста.

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1.Течение западных ветров. 2. имеются точные расчеты направления ветра над Антарктидой, которые показывают, что оно действительно совпадает с направлением наибольшего уклона антарктической поверхности. Отмечается также небольшой поворот ветра влево от генерального направления, что объясняется воздействием силы Кориолиса на движущуюся массу воздуха (в южном полушарии она должна отклоняться именно влево) . Значит, можно с полным основанием считать антарктические ураганы стоковым ветром. В Антарктиде стоковые ветры возникают в 700–800 км от берега в глубине континента и затухают в 3–4 км от берега над морем. Скорость стокового ветра может достигать очень больших значений: при усилении благодаря местным условиям рельефа она достигает в некоторых случаях 80–90 м/с. Стоковые ветры захватывают толщу воздуха до нескольких сот метров.