Почему трудно быть всегда добрым

Литература
Почему трудно быть всегда добрым
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Автор: Гость
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Гость:
Потому что злые люди будут пользоваться твоей добротой
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