Сосуд с воздухом весит 210 грамм после извлечения из него воздуха -206.4 грамма .Каков?? масса извлечённого воздуха ? НЕ забуте формулы

Физика
Сосуд с воздухом весит 210 грамм после извлечения из него воздуха -206.4 грамма .Каков?? масса извлечённого воздуха ? НЕ забуте формулы
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дано: m1=210г m2=206.4г m воздуха = ? Решение: m воздуха = m1-m2 m воздуха = 210-206.4 = 3.6 Ответ: m воздуха = 3.6 г
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