Сосуд с воздухом весит 210 грамм после извлечения из него воздуха -206.4 грамма .Каков?? масса извлечённого воздуха ? НЕ забуте формулы
Физика
Сосуд с воздухом весит 210 грамм после извлечения из него воздуха -206.4 грамма .Каков?? масса извлечённого воздуха ? НЕ забуте формулы
Ответ(ы):
Гость:
Дано: m1=210г m2=206.4г m воздуха = ? Решение: m воздуха = m1-m2 m воздуха = 210-206.4 = 3.6 Ответ: m воздуха = 3.6 г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Математика
Математика
Два лыжника вышли одновременно навстречу друг другу из двух пунктов расстояние м??жду ними 66 км,скорость первого 12км/ч,с какой скоростью движется...
Українська мова