Сосуд с воздухом весит 210 грамм после извлечения из него воздуха -206.4 грамма .Каков?? масса извлечённого воздуха ? НЕ забуте формулы

Физика

Сосуд с воздухом весит 210 грамм после извлечения из него воздуха -206.4 грамма .Каков?? масса извлечённого воздуха ? НЕ забуте формулы

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