Два лыжника вышли одновременно навстречу друг другу из двух пунктов расстояние м??жду ними 66 км,скорость первого 12км/ч,с какой скоростью движется второй лыжник,если встретились они через 3 часа
Математика
Два лыжника вышли одновременно навстречу друг другу из двух пунктов расстояние м??жду ними 66 км,скорость первого 12км/ч,с какой скоростью движется второй лыжник,если встретились они через 3 часа
Ответ(ы):
Гость:
1)66:3=22 км/ч скорость их вместе 2)22-12=10 км/ч скорость 2 лыжника
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