Два лыжника вышли одновременно навстречу друг другу из двух пунктов расстояние м??жду ними 66 км,скорость первого 12км/ч,с какой скоростью движется второй лыжник,если встретились они через 3 часа

Математика

Два лыжника вышли одновременно навстречу друг другу из двух пунктов расстояние м??жду ними 66 км,скорость первого 12км/ч,с какой скоростью движется второй лыжник,если встретились они через 3 часа

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