Спишите,вставляя знаки препинания. Выделите причастный оборот,обозначьте опреде??яемое слово. 1)Солнце скрылось за небольшую рощунаходившуюся недалеко от села.2)Тянувшийсяпозади дома сад манил прохладой.3)Насквозь промокшие пут...

Гость: Гость:

Чёрным цветом выделен причастный оборот! 1) Солнце скрылось за небольшую рощу, находившуюся недалеко от села. Определяемое слово - рощу. 2) Тянувшийся позади дома сад, манил прохладой. Определяемое слово: сад. 3) Насквозь промокшие, путешественники спрятались от дождя род деревьями. Определяемое слово: путешественники. 4) Вдоль дороги стояли каштаны, просвеченные насквозь солнцем. Определяемое слово: каштаны. 5) Над долиной висел туман, густо смешанный с дымом. Определяемое слово: туман.