Спишите,вставляя знаки препинания. Выделите причастный оборот,обозначьте опреде??яемое слово. 1)Солнце скрылось за небольшую рощунаходившуюся недалеко от села.2)Тянувшийсяпозади дома сад манил прохладой.3)Насквозь промокшие пут...
Русский язык
Спишите,вставляя знаки препинания. Выделите причастный оборот,обозначьте опреде??яемое слово. 1)Солнце скрылось за небольшую рощунаходившуюся недалеко от села.2)Тянувшийсяпозади дома сад манил прохладой.3)Насквозь промокшие путешественники спрятались от дождя род деревьями. 4)Вдоль дороги стояли каштаны просвеченные насквозь солнцем.5)Над долиной висел туман густо смешанный с дымом.
Ответ(ы):
Гость:
Чёрным цветом выделен причастный оборот! 1) Солнце скрылось за небольшую рощу, находившуюся недалеко от села. Определяемое слово - рощу. 2) Тянувшийся позади дома сад, манил прохладой. Определяемое слово: сад. 3) Насквозь промокшие, путешественники спрятались от дождя род деревьями. Определяемое слово: путешественники. 4) Вдоль дороги стояли каштаны, просвеченные насквозь солнцем. Определяемое слово: каштаны. 5) Над долиной висел туман, густо смешанный с дымом. Определяемое слово: туман.
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