Выберите вариант, где верно перечислены субъект РФ, природная зона, в которой он р??сположен, и зональный тип почв. 1) Псковская область – смешанные и широколиственные леса – подзолистые почвы 2) Калининградская область – сме...

География
Выберите вариант, где верно перечислены субъект РФ, природная зона, в которой он р??сположен, и зональный тип почв. 1) Псковская область – смешанные и широколиственные леса – подзолистые почвы 2) Калининградская область – смешанные и широколиственные леса – дерново- подзолистые почвы 3) Новгородская область – лесостепь – дерново-подзолистые почвы 4) Ленинградская область – тайга – серые лесные почвы
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