Логарифм 27 по основанию 5 разделить (на логарифм 3 по основанию 2 * на логарифм 4 по о??нованию 5)
Алгебра
Логарифм 27 по основанию 5 разделить (на логарифм 3 по основанию 2 * на логарифм 4 по о??нованию 5)
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