1)Можно ли считать болота гиблыми местами России? 2) Каковы основные причины образования болот? 3) Сопоставьте физическую и климатическую карту России? 4) Болота зачастую являются необходимым элементом природного комплекса . По...
География
1)Можно ли считать болота гиблыми местами России? 2) Каковы основные причины образования болот? 3) Сопоставьте физическую и климатическую карту России? 4) Болота зачастую являются необходимым элементом природного комплекса . Попробуйте составить список негативных последствий тотального сведения болот? ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ НАДО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите с решением,ответ знаю. Из двух поселков ,расстояние между которыми 14 км,??австречу друг другу вышли два пешехода. Скорость первого-3 км...
Алгебра
Решите систему уравнений методом алгебраического сложения x+y=49 -x+y=17 Помогите ??ожалуйста очень надо и срочно
Математика
Две школы должны отобрать для участия в зимней спартакиаде 79 человек из первой шк??лы нужно отобрать на 1 час больше чем второй сколько спортсмено...