1)Можно ли считать болота гиблыми местами России? 2) Каковы основные причины образования болот? 3) Сопоставьте физическую и климатическую карту России? 4) Болота зачастую являются необходимым элементом природного комплекса . По...

География

1)Можно ли считать болота гиблыми местами России? 2) Каковы основные причины образования болот? 3) Сопоставьте физическую и климатическую карту России? 4) Болота зачастую являются необходимым элементом природного комплекса . Попробуйте составить список негативных последствий тотального сведения болот? ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ НАДО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость