1)Можно ли считать болота гиблыми местами России? 2) Каковы основные причины образования болот? 3) Сопоставьте физическую и климатическую карту России? 4) Болота зачастую являются необходимым элементом природного комплекса . По...

География
1)Можно ли считать болота гиблыми местами России? 2) Каковы основные причины образования болот? 3) Сопоставьте физическую и климатическую карту России? 4) Болота зачастую являются необходимым элементом природного комплекса . Попробуйте составить список негативных последствий тотального сведения болот? ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ НАДО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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