Решите систему уравнений методом алгебраического сложения x+y=49 -x+y=17 Помогите ??ожалуйста очень надо и срочно
Алгебра
Решите систему уравнений методом алгебраического сложения x+y=49 -x+y=17 Помогите ??ожалуйста очень надо и срочно
Ответ(ы):
Гость:
_________ 2y = 66 y=33 x+33=49 x=49-33=16 (16;33)
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