Решите систему уравнений методом алгебраического сложения x+y=49 -x+y=17 Помогите ??ожалуйста очень надо и срочно

Алгебра

Решите систему уравнений методом алгебраического сложения x+y=49 -x+y=17 Помогите ??ожалуйста очень надо и срочно

Автор: Гость