Масса 1л керосина равна 4/5 кг. Масса скольких литров керосина равна 1 кг?
Математика
Масса 1л керосина равна 4/5 кг. Масса скольких литров керосина равна 1 кг?
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