Расставьте, пожалуйста знаки препинания (8 класс) :) Зелёная долина горы в белых шапках всё было залито солнцем.
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Расставьте, пожалуйста знаки препинания (8 класс) :) Зелёная долина горы в белых шапках всё было залито солнцем.
Ответ(ы):
Гость:
Зеленая долина, горы в белых шапках - всё было залито солнцем
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