Расставьте, пожалуйста знаки препинания (8 класс) :) Зелёная долина горы в белых шапках всё было залито солнцем.

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Расставьте, пожалуйста знаки препинания (8 класс) :) Зелёная долина горы в белых шапках всё было залито солнцем.

Автор: Гость