Между учениками двух классов разделили поровну 200 учеников. В одном классе 24 ученика, а в другом - 26. Сколько учеников получил каждый класс?

Математика

Между учениками двух классов разделили поровну 200 учеников. В одном классе 24 ученика, а в другом - 26. Сколько учеников получил каждый класс?

Автор: Гость