Между учениками двух классов разделили поровну 200 учеников. В одном классе 24 ученика, а в другом - 26. Сколько учеников получил каждый класс?
Математика
Между учениками двух классов разделили поровну 200 учеников. В одном классе 24 ученика, а в другом - 26. Сколько учеников получил каждый класс?
Ответ(ы):
Гость:
1) 24 + 26 = 50 2) 200: 50 = 4
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