Составьте по 5 слов под каждой цифрой: 1) проверочные гласные В КОРНЕ 2) непроверо??ные гласные В КОРНЕ 3) ЧЕРЕДОВАНИЕ ГЛАСНЫХ В КОРНЕ 4) О,Ё ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ

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Составьте по 5 слов под каждой цифрой: 1) проверочные гласные В КОРНЕ 2) непроверо??ные гласные В КОРНЕ 3) ЧЕРЕДОВАНИЕ ГЛАСНЫХ В КОРНЕ 4) О,Ё ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ

Автор: Гость