Привезли 100кг моркови . При обработке (чистке) моркови отходы составил 1/50 всей массы.Очищенную морковь расфасовали в одинаковые пакеты и уложили в коробки:в первую коробку 40 пакетов,а во вторую и третью по 30 пакетов. Чему ...
Математика
Привезли 100кг моркови . При обработке (чистке) моркови отходы составил 1/50 всей массы.Очищенную морковь расфасовали в одинаковые пакеты и уложили в коробки:в первую коробку 40 пакетов,а во вторую и третью по 30 пакетов. Чему равна масса моркови в каждой коробке (решая задачу, выразите массу очищенной моркови в граммах.)
Ответ(ы):
Гость:
100 *1/50=2 кг отходы 100-2=98 кг очищенная морковь всего 100 пакетов, значит в каждом по 0.98 кг 0,98*40=39,2 кг =39200 г в первой кор. 0,98*30=29,4 кг=29400 г во второй и третьей
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