Привезли 100кг моркови . При обработке (чистке) моркови отходы составил 1/50 всей массы.Очищенную морковь расфасовали в одинаковые пакеты и уложили в коробки:в первую коробку 40 пакетов,а во вторую и третью по 30 пакетов. Чему ...

Математика

Привезли 100кг моркови . При обработке (чистке) моркови отходы составил 1/50 всей массы.Очищенную морковь расфасовали в одинаковые пакеты и уложили в коробки:в первую коробку 40 пакетов,а во вторую и третью по 30 пакетов. Чему равна масса моркови в каждой коробке (решая задачу, выразите массу очищенной моркови в граммах.)

Автор: Гость