Каким правилом надо пользоваться,что бы не ошибиться в написании кратких прилага??ельным шипящей на конце?
Русский язык
Каким правилом надо пользоваться,что бы не ошибиться в написании кратких прилага??ельным шипящей на конце?
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Мише вместе с папой 42 года, его брату Саше вместе с папой 40 лет. Узнай , сколько лет ??аждому из них ? срочно
Русский язык
Замените словосочетание талантливых учителей (предложение 17), построенное на осн??ве связи согласование, синонимичным словосочетанием со связью уп...
Математика