Каким правилом надо пользоваться,что бы не ошибиться в написании кратких прилага??ельным шипящей на конце?

Русский язык

Каким правилом надо пользоваться,что бы не ошибиться в написании кратких прилага??ельным шипящей на конце?

Автор: Гость