Легковой автомобиль движется со скоростью 70/км /ч
Математика
Легковой автомобиль движется со скоростью 70/км /ч
Ответ(ы):
Гость:
Круто что движется, и что? ))
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