Легковой автомобиль движется со скоростью 70/км /ч

Математика
Легковой автомобиль движется со скоростью 70/км /ч
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Круто что движется, и что? ))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Каким правилом надо пользоваться,что бы не ошибиться в написании кратких прилага??ельным шипящей на конце?
Ответить
Английский язык
When do Russian people send postcards? Ответить на вопрос, пожалуйста.
Ответить
Математика
Мише вместе с папой 42 года, его брату Саше вместе с папой 40 лет. Узнай , сколько лет ??аждому из них ? срочно
Ответить
Русский язык
Замените словосочетание талантливых учителей (предложение 17), построенное на осн??ве связи согласование, синонимичным словосочетанием со связью уп...
Ответить
Математика
Вырази в килограммах 23000г 12г 56кг 16ц 2кг 50000г 60000г 24т 276кг 38ц 80 кг 5т 26кг
Ответить