Мыли мыли мыли,Смыли горы пыли,Терли.тёрли,тёрли Стекла перетёрли.Мелом словно мы??ом,чисто их отмыли.Может с,синим небом Окна застеклили? повторяющихся слов и родственных слов ? к каким частям речи они относятся?выпишите групп...
Русский язык
Мыли мыли мыли,Смыли горы пыли,Терли.тёрли,тёрли Стекла перетёрли.Мелом словно мы??ом,чисто их отмыли.Может с,синим небом Окна застеклили? повторяющихся слов и родственных слов ? к каким частям речи они относятся?выпишите группы родственных слов.сколько групп получилось ? обозначьте части речи
Ответ(ы):
Гость:
Весело зимой напиши слова насадной форме
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