Предложен следующий проект вечного двигателя (рисунок). Закрытый сосуд раздел??н на две половинки герметичной перегородкой, сквозь которую пропущены трубка и водяная турбина в кожухе с двумя отверстиями. Давление возду...
Физика
Предложен следующий проект вечного двигателя (рисунок). Закрытый сосуд раздел??н на две половинки герметичной перегородкой, сквозь которую пропущены трубка и водяная турбина в кожухе с двумя отверстиями. Давление воздуха в нижней части больше, чем в верхней. Вода поднимается по трубке и наполняет открытую камеру. В нижней части очередная порция воды выливается из камеры турбины, подошедшей к отверстию кожуха. Почему данная машина не будет работать вечно? Объясните мне это русским языком пожалуйста, не тем что в интернете написано!!
Ответ(ы):
Гость:
По закону сохранения энергии для того, чтобы двигатель РАБОТАЛ, нужно, чтобы был РАСХОД внутренней энергии и ПОСТУПЛЕНИЕ энергии извне, а эта система замкнутая, закрытая, энергия не может ниоткуда поступать, если двигатель начнёт работу, то встанет, так как отсеки двигателя со временем уравновесят друг друга (имею ввиду бассейн снизу и полое колесо с трубкой). Из бассейна будет выходить вода, давление уменьшится, а в верхней части наоборот, увеличится, и всё, p1=p2, равновесие системы.
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