Составьте из цифр 2 5 7 все возможные трёхзначные числа (цифры в записях не повторяются). Запишите эти числа в порядке убывания

Математика

Составьте из цифр 2 5 7 все возможные трёхзначные числа (цифры в записях не повторяются). Запишите эти числа в порядке убывания

Автор: Гость