1) сумма неизвестного числа и числа 65 равна частному чисел 600 и 6 ? 2) Частное числа 84 и неизвестного числа равно частному чисел 72 и 12?
Математика
1) сумма неизвестного числа и числа 65 равна частному чисел 600 и 6 ? 2) Частное числа 84 и неизвестного числа равно частному чисел 72 и 12?
Ответ(ы):
Гость:
X+65=600:6 x+65=100 x=100-65 x=35 Ответ: x=35 84:x=72:12 84:x=6 x=84:6 x=14 Ответ: x=14
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Расставьте, пожалуйста знаки препинания (8 класс) :) Зелёная долина горы в белых шапках всё было залито солнцем.
Математика
Составьте из цифр 2 5 7 все возможные трёхзначные числа (цифры в записях не повторяются). Запишите эти числа в порядке убывания
Математика
Между учениками двух классов разделили поровну 200 учеников. В одном классе 24 ученика, а в другом - 26. Сколько учеников получил каждый класс?