1) сумма неизвестного числа и числа 65 равна частному чисел 600 и 6 ? 2) Частное числа 84 и неизвестного числа равно частному чисел 72 и 12?

Математика

1) сумма неизвестного числа и числа 65 равна частному чисел 600 и 6 ? 2) Частное числа 84 и неизвестного числа равно частному чисел 72 и 12?

Автор: Гость