Помогите с решением,ответ знаю. Из двух поселков ,расстояние между которыми 14 км,??австречу друг другу вышли два пешехода. Скорость первого-3 км/ч,скорость второго-4 км/ч. Через сколько часов они встретятся?
Математика
Помогите с решением,ответ знаю. Из двух поселков ,расстояние между которыми 14 км,??австречу друг другу вышли два пешехода. Скорость первого-3 км/ч,скорость второго-4 км/ч. Через сколько часов они встретятся?
Ответ(ы):
Гость:
1. 3км/ч + 4 км/ч = 7 км/ч - скорость сближения. 2. 14 км : 7 км/ч = 2 часа - встретяться
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