Помогите с решением,ответ знаю. Из двух поселков ,расстояние между которыми 14 км,??австречу друг другу вышли два пешехода. Скорость первого-3 км/ч,скорость второго-4 км/ч. Через сколько часов они встретятся?

Математика

Помогите с решением,ответ знаю. Из двух поселков ,расстояние между которыми 14 км,??австречу друг другу вышли два пешехода. Скорость первого-3 км/ч,скорость второго-4 км/ч. Через сколько часов они встретятся?

Автор: Гость