Составьте уравнения реакций горения следующих веществ в кислороде а)магний;б)кал??ция;в)кремния;г)водорода;д)силана.Расставьте коэффициентов.химия
Химия
Составьте уравнения реакций горения следующих веществ в кислороде а)магний;б)кал??ция;в)кремния;г)водорода;д)силана.Расставьте коэффициентов.химия
Ответ(ы):
Гость:
2Mg + O2 = 2MgO 2 Ca + O2 = 2CaO Si + O2 = SiO2 2H2+O2=2H2O SiH4 +O2 =2 SiO2 +2H2O
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